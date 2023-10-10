Фадеев о скандале с Хайдаровым: «Пластическая хирургия превратилась в бизнес»

Продюсер и исполнитель Максим Фадеев признался, что с ужасом наблюдает за скандалом вокруг известного пластического хирурга (имя не названо, но, предположительно, речь о Тимуре Хайдарове, которого певицы Любовь Успенская и Слава, а также десятки недовольных операциями женщин называют мясником и вызывают в суд.