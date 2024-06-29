Россияне пытаются успеть оформить автокредиты. Главные события авторынка за неделю

Средний размер выданных автокредитов в мае 2024 года составил 1,42 млн рублей. Полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) исключен из перечня обязательных документов при госрегистрации транспорта.
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