Концерт «Когда мы едины – мы непобедимы» пройдет 28 октября в культурном центре «Спутник» . «На сцену выйдут всеми любимые «Девчата», чтобы подарить зрителям незабываемые впечатления.
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