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NCAA. Frozen Four. Дубль Уилла Смита помог Бостонскому колледжу обыграть Мичиган, Денвер выбил Бостонский университет с Селебрини

Игры с участием четырех лучших студенческих команд сезона принимает Сент-Пол NCAA  Frozen Four  1/2 финала Денвер – Бостон (университет) – 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0) Автором победной шайбы стал проспект «Питтсбурга» Тристан Броз.

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