Борьба с безэкипажными катерами: от угрозы к рутине Украинский БЭК пытается атаковать российский корабль и попадает под обстрел.
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Борьба с безэкипажными катерами: от угрозы к рутине Украинский БЭК пытается атаковать российский корабль и попадает под обстрел.
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