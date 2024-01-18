Расплатиться придётся территориями. Украину решили сделать могильником. Опыт уже есть

Всё более и более интересные сведения поступают с полей Давосского экономического форума. Международный валютный фонд поставил Украину в такое положение, что ей волей-неволей придётся расплатиться территориями за западные кредиты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии