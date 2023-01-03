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Депутат Драпеко призвала признать певца Меладзе иноагентом и запретить ему въезд в Россию

Депутат Драпеко призвала признать певца Меладзе иноагентом и запретить ему въезд в Россию

Певцу Валерию Меладзе необходимо запретить въезд в Россию, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

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