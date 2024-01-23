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Европа в панике из-за невозможности Украины противостоять России

Европа в панике из-за невозможности Украины противостоять России

По сообщениям РИА Новости, бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявил, что в настоящее время в Европе царит паника из-за отсутствия у Украины возможностей противостоять давлению российских военных.

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