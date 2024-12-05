Дорогие волонтеры Волгоградской области! Искренне поздравляю вас с Днем добровольца. Благое дело объединяет людей самых разных возрастов, социальных статусов, национальностей и профессий.
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Дорогие волонтеры Волгоградской области! Искренне поздравляю вас с Днем добровольца. Благое дело объединяет людей самых разных возрастов, социальных статусов, национальностей и профессий.