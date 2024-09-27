Лавров и глава боливийского МИД обсудили инвестиции и взаимодействие с БРИКС

МИД РФ Глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с коллегой из Боливии Селиндой Сосой Лундой обговорили возможность взаимодействия боливийской стороны с БРИКС и возможность реализации крупных инвестпроектов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии