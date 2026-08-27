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Царьград

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Чем дольше война, тем больше богатых? Россия вошла в топ-5 стран по числу миллиардеров

Чем дольше война, тем больше богатых? Россия вошла в топ-5 стран по числу миллиардеров

По итогам 2025 года Россия заняла четвёртое место в мире по числу миллиардеров, обогнав Индию.По итогам прошлого года наша страна заняла четвёртое место в мире по числу миллиардеров, следует из исследования аналитической компании Altrata.

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