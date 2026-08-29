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Живая Кубань

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Удар ВСУ по Севастополю: погиб человек, повреждены дома и автомобили

Удар ВСУ по Севастополю: погиб человек, повреждены дома и автомобили

Удар ВСУ по Севастополю: погиб человек, повреждены дома и автомобилиВ результате атаки ВСУ на Севастополь погиб мужчина.

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