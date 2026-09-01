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FiNE NEWS

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Глава МИД ФРГ обратился к России после инцидента с БПЛА в аэропорту Лейпцига

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выступил с заявлением в связи с инцидентом, произошедшим в аэропорту Лейпцига в начале августа, когда возле украинского грузового самолёта Ан-124 был обнаружен беспилотник с взрывчатым веществом.

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