Рашид Темрезов, глава Карачаево-Черкесской республики (КЧР) вручил Адаму Кадырову, сыну главы Чечни Рамзана Кадырова, высшую государственную награду региона – орден «За заслуги перед КЧР».
Глава КЧР вручил Адаму Кадырову высшую госнаграду республики
Комментарии
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Александр Рожков
Это будущий глава Чеченской республики, а там, как знать.........
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2 д.
Evgenija Palette
Восток есть Восток... (власть от отца - к сыну... Несмотря ни на что... в том числе - и на здравый смысл...)...Какая там демократия?... Так было, есть, и так будет...
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1 д.
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