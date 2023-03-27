Дюков о Fan ID: «Удобно, нет проблем с получением. Возможно, будут упрощения, улучшения»

Александр Дюков назвал технологию Fan ID удобной. «Технология Fan ID работает — она достаточно удобная и нет проблем с получением.
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