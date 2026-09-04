Командиры ВСУ издеваются над боевиками и вымогают у них деньги

NEIL HALL/EPA/TASS Начальник 28-й механизированной бригады ВСУ офицер получал от подчиненных деньги за то, чтобы они не направлялись на боевые позиции.
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