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Командиры ВСУ издеваются над боевиками и вымогают у них деньги

Командиры ВСУ издеваются над боевиками и вымогают у них деньги

NEIL HALL/EPA/TASS Начальник 28-й механизированной бригады ВСУ офицер получал от подчиненных деньги за то, чтобы они не направлялись на боевые позиции.

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