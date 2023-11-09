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Картина Пикассо «Женщина с часами» продана на аукционе

Картина Пикассо «Женщина с часами» продана на аукционе

Картина художника Пабло Пикассо «Женщина с часами» продана на аукционе Sotheby’s. Работа, написанная художником в 1932 году, ушла с молотка за 139,4 миллиона долларов и стала второй по стоимости картиной Пикассо, проданной на аукционе.

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