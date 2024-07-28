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Царьград

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Смертельное диско: в Челябинской области на танцах умер отец шестерых детей

Смертельное диско: в Челябинской области на танцах умер отец шестерых детей

Уголовное дело расследовано. Рассказываем, в чём причина и кто виноват.Дискотека с летальным исходом случилась в городе Чебаркуль Челябинской области.

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