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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Летнее обновление для PS5-эксклюзива Stellar Blade увеличило количество игроков на ...

Летнее обновление для PS5-эксклюзива Stellar Blade увеличило количество игроков на ...

Летнее обновление для PS5-эксклюзива Stellar Blade увеличило количество игроков на 40%Эксперты указывают, что это могут быть как владельцы экшена, которые вернулись в него ради обновления, так и новые пользователи, купившие проект.

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