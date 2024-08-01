Летнее обновление для PS5-эксклюзива Stellar Blade увеличило количество игроков на 40%Эксперты указывают, что это могут быть как владельцы экшена, которые вернулись в него ради обновления, так и новые пользователи, купившие проект.
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