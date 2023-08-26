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Казус «Моргенштерна»: Пустите в Россию, очень хочется денег

Казус «Моргенштерна»: Пустите в Россию, очень хочется денег

(Певец Моргенштерн разочаровался в Соединенных Штатах Америки! Так и сказал «Слишком много капитализма, надеюсь я не разорвал еще все связи с Россией».

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