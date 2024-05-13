ФСБ: пятеро украинских агентов осуждены в Крыму за передачу СБУ данных о ВС РФ

Верховный суд Республики Крым приговорил пятерых граждан Украины к лишению свободы сроками до 16 лет за шпионаж в пользу Службы безопасности республики (СБУ), они передавали информацию о численности и передвижении Вооруженных сил РФ в зоне проведения специальной военной операции.