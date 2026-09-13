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Путин: БРИКС выступает за то, чтобы все страны имели равные возможности для роста

Путин: БРИКС выступает за то, чтобы все страны имели равные возможности для роста

Президент России Владимир Путин заявил, что БРИКС выступает за то, чтобы все страны имели равные и неограниченные возможности для экономического и социального роста, сохраняя вместе с тем свои уникальные национальные культуры и традиции.

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