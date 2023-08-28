"Он уже не жилец": Назван человек, которого первого пустят в расход за Пригожина

Сразу несколько версий крушения бизнес-джета главы "Оркестра" выдали западные политики и пресса. Изначально вражеский ЦИПсО пытался активно продвигать версию с "работой российских средств ПВО", однако вскоре сами американцы опровергли эту информацию: средства слежения США не фиксировали запуска ракет "земля-воздух" в указанном районе.
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