В Петербурге няне предъявили обвинение в смерти младенца

Сотрудники СК завели уголовное дело после смерти новорожденного в Московском районе Петербурга. Няню-мигрантку обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
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