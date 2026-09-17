Линия Уоллеса. В мире есть невидимая граница, которую животные никогда не пересекают

Если встать на восточном берегу острова Бали и посмотреть за море, в ясную погоду можно легко увидать соседний остров Ломбок.
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Ну и картинка. Справа - автралийский кенгуру, слева - южноамериканский тапир. Так и кажется, что "линия Уоллеса" проходит по океану 😀😂