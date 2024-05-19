Беспилотник ВСУ упал на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали гражданские объекты Краснодарского края беспилотниками, однако армия России подавила не менее 10 дронов, один из которых упал на территории нефтеперерабатывающего завода в городе Славянск-на-Кубани.
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