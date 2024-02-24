В Приморском округе погиб 46-летний охотник

Мужчина ушел на охоту еще 11 февраля и планировал вернуться из леса через неделю. Когда срок вышел, родственники обратились к спасателямСпециалисты Архангельской областной службы спасения выяснили, что мужчина планировал охотиться в районе двадцать второго километра Тучкинской дороги, а ночевать на избе у озера Пичкозера.