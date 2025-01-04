Один человек пострадал при обстреле ВСУ Алешек в Херсонской области

РИА Новости/Константин Михальчевский Один человек пострадал в результате обстрела украинскими боевиками населенного пункта Алешки в Херсонской области, сообщается в Telegram-канале военных следственных органов СК РФ.
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