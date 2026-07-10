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The Eurasia Daily news agency

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Tankers under the Russian flag and sanctions walked through the British waters of the English Channel

Tankers under the Russian flag and sanctions walked through the British waters of the English Channel

A group of Russian tankers, which carries more than 300 thousand tons of oil and is under sanctions, passed the most dangerous part of the English Channel for it - the territorial waters of Great Britain, where the transport corridor passes and captured the Smyrtos tanker in mid—June.

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