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Медведев: Борзота США может привести к новому 11 сентября, но с ядерным оружием

Медведев: Борзота США может привести к новому 11 сентября, но с ядерным оружием

Медведев отметил, что все привыкли к «вселенской борзоте» США.фото: vk.com/duma--> «Вселенская борзота» США может спровоцировать новый теракт, который превзойдёт 11 сентября, поскольку может быть использовано ядерное или биологическое оружие.

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Махамбет Толеугазин
...  правильной дорогой идёте товарищь Медведев ... жахнуть надо по США СЯО ....
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