Медведев отметил, что все привыкли к «вселенской борзоте» США.фото: vk.com/duma--> «Вселенская борзота» США может спровоцировать новый теракт, который превзойдёт 11 сентября, поскольку может быть использовано ядерное или биологическое оружие.