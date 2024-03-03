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Охлобыстин: Донбасс не является «прачечной» для участников «голой вечеринки»

Охлобыстин: Донбасс не является «прачечной» для участников «голой вечеринки»

Актер Иван Охлобыстин выразил свое мнение о том, что артистам, замеченным в скандалах, не нужно ездить на Донбасс в качестве наказания Об этом он рассказал в ходе встречи на Всемирном фестивале в Сириусе.

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