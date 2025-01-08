В Карелии зарегистрированы случаи свиного гриппа

В Карелии у заболевших выявили «свиной грипп», который дает осложнение на легкие. Как сообщили в Роспотребнадзоре Карелии, при мониторинге респираторных вирусов в первую неделю 2025 года на территории республики был выявлен грипп АH1N1 09, также известный как «свиной грипп».