В Карелии зарегистрированы случаи свиного гриппа

В Карелии у заболевших выявили «свиной грипп», который дает осложнение на легкие. Как сообщили в Роспотребнадзоре Карелии, при мониторинге респираторных вирусов в первую неделю 2025 года на территории республики был выявлен грипп АH1N1 09, также известный как «свиной грипп».
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