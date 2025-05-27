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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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🌡️⛅Прогноз погоды

🌡️⛅Прогноз погоды 2️⃣7️⃣ мая. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, восточный ночью 5-10 м/с, утром и днем 8-13 м/с, местами порывы🌬️ 15-20 м/с.

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