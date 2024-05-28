Столица реализовала более 5 тыс. объектов на городских торгах

В первом квартале этого года в столице реализовано более пяти тысяч объектов земельно-имущественных торгов — зданий и помещений для бизнеса, земельных участков для коммерческого и частного использования, квартир, машино-мест и нестационарных торговых объектов.
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