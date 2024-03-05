"Известия": зарплатные ожидания женщин оказались на 23 тыс. рублей ниже мужских

Зарплатные ожидания женщин в России в конце 2023 года оказались на 42% ниже мужских. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные мартовского исследования рекрутинговой платформы HeadHunter (HH).
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