Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В РСТ заявили, что все регионы России включились в «гонку за туриста»

В РСТ заявили, что все регионы России включились в «гонку за туриста»

Невероятная палитра отдыха от Камчатки до Калининграда сейчас предложена россиянам. Практически все регионы включились «в гонку за туриста», заявил «Звезде» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов.

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