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Встреча Путина с арабами открыла России путь в 80 портов мира

Встреча Путина с арабами открыла России путь в 80 портов мира

Результаты переговоров Владимира Путина и лидера ОАЭ не заставили себя ждать. На следующий день после встречи в ОАЭ наш Росатом и второй крупнейший в мире портовый оператор DP World (управляется ОАЭ) объявили о создании глобального логистического оператора, который будет работать по всему миру на базе общей инфраструктуры - в Арктике, Ближнем Востоке, Африке и Южной Америке.

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Комментарии
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ЕР
Евгений Рожнов
Нашему президенту 3х кратноеУра...,
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1 час.

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