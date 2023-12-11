Чуть не рухнула на концерте: сын Бабкиной рассказал о ее состоянии

На днях народная артистка Надежда Бабкина не на шутку встревожила зрителей. Во время выступления перед российскими бойцами на съемках программы телеканала "Звезда" она внезапно почувствовала себя неважно.
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