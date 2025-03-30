WP: Хегсет назвал в секретном руководстве защиту Тайваня главным приоритетом США

Global Look Press/Keystone Press Agency/Walid Berrazeg Глава Пентагона Пит Хегсет переориентировал армию Соединенных Штатов на сдерживание Китая от захвата Тайваня и укрепление внутренней обороны, сообщает газета The Washington Post.
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