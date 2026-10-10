СНГ оказался желанным

Думали ли вы, что СНГ (Содружество независимых государств) окажется интересным кому-нибудь, кроме стран, возникших на территории СССР при его распаде?Он ведь и создавался для аккуратного, цивилизованного развода, так говорилось в момент его возникновения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Украина закончила...
- Антисоветчики пыт...
- AP Европой управляют...
А почему бы Иран не пригласить? Армения становится вражеской страной! Хотя половина армян живет в России, почему они не могут, вернее не хотят, создать группу граждан ,которые свергнут Пашиняна?
СНГ - по-моему уже "мёртвая" организация, у которой лично я НИКАКИХ перспектив не вижу - что в ней узрел Иран - НЕПОНЯТНО !!! Нам надо как-то лавировать на международной арене, вступление же Ирана в одну организацию с Россией ОДНОЗНАЧНО противопоставит последнюю с США, что может отрицательно сказаться на противостоянии с Европой на украинском фронте. Если сейчас США ведут там себя "ни шатко, ни валко" - то с вступлением Ирана в СНГ США СРАЗУ ЖЕ займут определённо антироссийскую позицию! Хотя САМА ВОЗМОЖНОСТЬ такого вступления - ХОРОШИЙ "РЫЧАГ" в российско-американских отношениях.
Дай Аллах мудрости президенту России и другим власть предержащим!!!