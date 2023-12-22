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    Придурок-это Вы!!!"Твари в трусах з...
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"Твари в трусах за 23 миллиона": Грандиозный скандал с "голой" вечеринкой Ивлеевой набирает обороты.

"Твари в трусах за 23 миллиона": Грандиозный скандал с "голой" вечеринкой Ивлеевой набирает обороты.

Интересная жизнь с Vera Star Не успел стихнуть скандал связанный с главным телевизионным фестивалем страны "Песня года", как подоспела свежая новость об очередной вакханалии с участием практически тех же артистов.

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Комментарии
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Валерий Соловьев
Почему Ивлеева? Она же Узенюк, и это психоллгическая орерация хохлов.
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1 час.
Boris Borisov
А , что вы все завываете ???  А ? Вам  Путин сказал , что собчачка и иже с нею -----это  тоже наш ( читай ВАШ ) народ !!!! Оне молодцы ! Провели хорошую вечеринку !                                                    А , чем холопы недовольны ??? Не понятно !!!!                                     (Эй , придурки , которые сейчас на меня обрушаться ... Это не я ---Э Т О П У Т И Н    сказал ---- не  я !!!!!!!)
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18 мин.
Татьяна
Придурок-это Вы!!!
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5 мин.

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