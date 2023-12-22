Интересная жизнь с Vera Star Не успел стихнуть скандал связанный с главным телевизионным фестивалем страны "Песня года", как подоспела свежая новость об очередной вакханалии с участием практически тех же артистов.
"Твари в трусах за 23 миллиона": Грандиозный скандал с "голой" вечеринкой Ивлеевой набирает обороты.
Комментарии
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Валерий Соловьев
Почему Ивлеева? Она же Узенюк, и это психоллгическая орерация хохлов.
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1 час.
Boris Borisov
А , что вы все завываете ??? А ? Вам Путин сказал , что собчачка и иже с нею -----это тоже наш ( читай ВАШ ) народ !!!! Оне молодцы ! Провели хорошую вечеринку ! А , чем холопы недовольны ??? Не понятно !!!! (Эй , придурки , которые сейчас на меня обрушаться ... Это не я ---Э Т О П У Т И Н сказал ---- не я !!!!!!!)
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18 мин.
Татьяна
Придурок-это Вы!!!
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5 мин.
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