"Твари в трусах за 23 миллиона": Грандиозный скандал с "голой" вечеринкой Ивлеевой набирает обороты.

Boris Borisov

А , что вы все завываете ??? А ? Вам Путин сказал , что собчачка и иже с нею -----это тоже наш ( читай ВАШ ) народ !!!! Оне молодцы ! Провели хорошую вечеринку ! А , чем холопы недовольны ??? Не понятно !!!! (Эй , придурки , которые сейчас на меня обрушаться ... Это не я ---Э Т О П У Т И Н сказал ---- не я !!!!!!!)