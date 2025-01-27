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Царьград

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Заведующего отделением челябинской психбольницы отправили под стражу

Заведующего отделением челябинской психбольницы отправили под стражу

Дверь в квартиру врача пришлось срезать специальным инструментом.В городе Озёрске под стражу отправили бывшего заведующего отделением одной из местных психиатрических больниц.

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Комментарии
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АК
Алекс Кузь
В Москве , под носом у начальства, в псих больницах, диспансерах царит полное безобразие, которое никто не контролирует. Режим для посетителей и запретов столько для обычной диспансеризации, что фсин - вздрогнет. Зайдите на сайт психдиспансеров , где можно получить некоторое представление о работе этих заведений.
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