Замглавы Нижнего Новгорода Егоров задержан за взятку

Следственное управление СКР по Нижегородской области возбудило уголовное дело о получении взятки в значительном размере в отношении первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Сергея Егорова.
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