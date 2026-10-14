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Царьград

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Замглавы Нижнего Новгорода Егоров задержан за взятку

Замглавы Нижнего Новгорода Егоров задержан за взятку

Следственное управление СКР по Нижегородской области возбудило уголовное дело о получении взятки в значительном размере в отношении первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Сергея Егорова.

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