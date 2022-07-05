Аргументы недели

98 159 подписчиков

Будрис сообщил, что Литва подготовится к постоянной дислокации в стране бригады НАТО к 2027 году

Будрис сообщил, что Литва подготовится к постоянной дислокации в стране бригады НАТО к 2027 году

Советник литовского президента по национальной безопасности Кестутис Будрис во вторник заявил, что Литва полностью подготовится к постоянной дислокации на территории республики сводной бригады НАТО к 2027 году.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх