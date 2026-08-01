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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Железнодорожная компания Amtrak: «Если серьезно, Леброн Джеймс может взять любое место на нашем поезде в Филадельфию»

После перехода Леброна Джеймса в «Сиксерс» в НБА начали обсуждать будущее место жительства форварда и его возможные перелеты из Нью-Йорка в Филадельфию .

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