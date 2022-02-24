В Литве призвали запретить показ белорусских телеканалов

Фракция Партии свободы Литвы в Сейме страны обратилась к Комиссии по радио и телевидению, контролирующей деятельность радиостанций и телевизионных вещателей, с требованием отключить от национального эфира российские и белорусские телеканалы.
Фракция Партии свободы Литвы в Сейме страны обратилась к Комиссии по радио и телевидению, контролирующей деятельность радиостанций и телевизионных вещателей, с требованием отключить от национального эфира российские и белорусские телеканалы.
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