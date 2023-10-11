Рогозин: ВСУ пошли в атаку от Копаней до Вербового в Запорожской области

Вооруженные силы Украины пошли в атаку от Копаней до Вербового в Запорожской области. Об этом написал в своем Telegram-канале член Совета Федерации, глава группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин.
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