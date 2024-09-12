В Европе назвали возможное негативное последствие избрания Трампа для России

СК

Сергей Ковалев

сикорские, трампы с камалами ... - бла-бла-бла, а решения принимают серьезные бабки на уровне BlackRock и ей подобных... пипл опустили ниже плинтуса, который и есть вся эта публика как бы уровней президентов и пр. членов, а на деле рулят большие бабки, отгородившиеся от пипла как раз этими всем видимыми фигурами. реальность, как те деньги, которые любят тишину, где-то в ином месте, но не на голубых глазах точно...