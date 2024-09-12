В случае победы Дональда Трампа на президентских выборах США будут угрожать России эскалацией. О возможном негативном последствии его избрания заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), его запись доступна в Telegram.
В Европе назвали возможное негативное последствие избрания Трампа для России
Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
сикорские, трампы с камалами ... - бла-бла-бла, а решения принимают серьезные бабки на уровне BlackRock и ей подобных... пипл опустили ниже плинтуса, который и есть вся эта публика как бы уровней президентов и пр. членов, а на деле рулят большие бабки, отгородившиеся от пипла как раз этими всем видимыми фигурами. реальность, как те деньги, которые любят тишину, где-то в ином месте, но не на голубых глазах точно...
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