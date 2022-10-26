ХАБИБ, Супер Жорик - Чили (премьера песни 2022)

ХАБИБ, Супер Жорик - Чили Трек доступен на всех цифровых площадках https://zvonko.link/Chili Текст песни: Хочешь со мной? Чили чили чилить Нам жарко так с тобой Как в Чили Чили Чили Скажи что со мной такое Ритм не даёт покоя Стеснения прочь Нам ночь напророчит все Что сердце захочет Боюсь не остановиться С ней в объятиях раствориться Забыть обо всем пока мы вдвоём Забыть обо всем В тебе столько огня Он стихия твоя Мое сбито дыхание В тебе столько огня (сколько) Что его не унять Даём свободу желаниям Хочешь со мной? Чили чили чилить Нам жарко так с тобой Как в Чили Чили Чили Хочешь со мной? Чили чили чилить Хочешь научу? Чили-чили чилить И мы похоже так сильно похожи Танцуем как будто вокруг никого Изучаю глазами тату ей коже Смотрю уже так глубоко Вокруг паника паника паника Мы сбегаем с ней как с титаника Мне по кайфу механика действий Если хочешь побольше то действуй В тебе столько огня Он стихия твоя Мое сбито дыхание В тебе столько огня (сколько) Что его не унять Даём свободу желаниям Хочешь со мной? Чили чили чилить Нам жарко так с тобой Как в Чили Чили Чили Хочешь со мной? Чили чили чилить Хочешь научу? Чили-чили чилить.