Экипажи самолетов Су-25 нанесли удар по расположению ВСУ в Курской области

По расположению подразделений вооруженных сил Украины в пригранчных районах Курской области России были нанесены ракетные авиационные удары, заявила 23 ноября пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.
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